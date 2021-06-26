В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» восстановили родник с тысячелетней историей

Восстановили родник с тысячелетней историей. В деревне Новобайрамгулово Учалинского района местные жители благоустроили источник Фаиза. Инициатива принадлежит вице-спикеру Госсобрания республики Эльвире Аиткуловой. Она в рамках проекта «Атайсал» решила привести в порядок один из родников на своей малой родине.

Люди поддержали такой порыв. Построили новый забор, беседку для отдыха, отсыпали тропинки гравием, забетонировали источник. А открытие превратили в настоящий праздник.

Для нашего района, надо сказать, очень большое значение имеет вот этот проект «Атайсал». Действительно жители этого села очень ждали этого события и помогали при проведении благоустройства вот этого родника. И сегодня для них это действительно праздник – праздник села.

Гузалия Шагалина, заместитель главы администрации Учалинского района по социальной политике
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Родник Фаиза имеет тысячелетнюю историю. Как рассказывают старожилы, по одной из версий, ещё в Х веке здесь жил ишан Файзулла, местные почитали его как святого. Похоронен он на горе, именно поэтому здешний источник назван его именем.

Напомним, проект «Атайсал» был запущен в марте по инициативе Радия Хабирова. Так в республике создается система поддержки своей малой родины людьми, достигшими успеха.

Проект «Атайсал» очень важен. Я считаю, что мы его здесь реализовали, в моей деревне Новобайрамгулово, и как раз показали, как можно объединяться вокруг добрых дел. Потому что «Атайсал» – это про инициативу, которая поддерживается другими. Одному это сделать невозможно, я бы сказала. Поэтому все, что здесь сделано, вокруг родника, – это совместная работа односельчан, она, конечно, сплачивает.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
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