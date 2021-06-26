В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» восстановили родник с тысячелетней историей

Восстановили родник с тысячелетней историей. В деревне Новобайрамгулово Учалинского района местные жители благоустроили источник Фаиза. Инициатива принадлежит вице-спикеру Госсобрания республики Эльвире Аиткуловой. Она в рамках проекта «Атайсал» решила привести в порядок один из родников на своей малой родине.
Люди поддержали такой порыв. Построили новый забор, беседку для отдыха, отсыпали тропинки гравием, забетонировали источник. А открытие превратили в настоящий праздник.
Родник Фаиза имеет тысячелетнюю историю. Как рассказывают старожилы, по одной из версий, ещё в Х веке здесь жил ишан Файзулла, местные почитали его как святого. Похоронен он на горе, именно поэтому здешний источник назван его именем.
Напомним, проект «Атайсал» был запущен в марте по инициативе Радия Хабирова. Так в республике создается система поддержки своей малой родины людьми, достигшими успеха.