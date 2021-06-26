В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» восстановили родник с тысячелетней историей

Проект «Атайсал» очень важен. Я считаю, что мы его здесь реализовали, в моей деревне Новобайрамгулово, и как раз показали, как можно объединяться вокруг добрых дел. Потому что «Атайсал» – это про инициативу, которая поддерживается другими. Одному это сделать невозможно, я бы сказала. Поэтому все, что здесь сделано, вокруг родника, – это совместная работа односельчан, она, конечно, сплачивает.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан