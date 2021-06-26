В Башкирии прошла «Гонка Героев Urban 2021»

Пролезть между автомобильными покрышками, пройти два десятка испытаний и прыгнуть в бездну. Сегодня в Уфимском районе прошла «Гонка Героев Urban 2021». В экстремальном соревновании приняли участие более 300 любителей бега с препятствиями. Гонка прошла в нескольких форматах, проверить себя на прочность могли как профессионалы, так и любители.
«Гонка Героев Урбан» прошла впервые за два года. В прошлом все отменилось из-за пандемии. Но в ожидании можно было лучше подготовиться к непростому соревнованию. Тем более в этом году программу усложнили. Для профессионалов подготовили специальную трассу и формат «Чемпионата». 33 препятствия и 8 километров дистанции. Особенность в том, что несколько испытаний впервые нужно было пройти в лесу.
Традиционная «Гонка Героев Urban в Уфе» ежегодно меняет свой формат. В этом 300 участников поделили на профессионалов и любителей. Дистанция и сложность для первых была гораздо выше. Чего стоит только рукоход с бревнами и рампа. Да и протяженность трассы – 8 километров. А для любителей подготовили дистанции «Классик» и «Хард», где правила иногда можно нарушать.
Бороться профессионалам было за что. Лучшая пятерка по результатам гонки отправится на суперфинал в Москву, а также имеет право принять участие на чемпионате Европы. Поэтому Равиль Хайзиев из Татарстана не упустил возможность посоревноваться. Спортсмен занимается лыжными гонками. А гонка с препятствиями как этап подготовки к сезону.
И если для профессионалов это возможность побороться за медали и участие на статусных турнирах, то для любителей в первую очередь удовольствие.
«Гонка Героев Urban» – это прекрасная возможность оценить свои силы. Здесь ты поймешь, в чем твоя слабость и преимущество. Также ты можешь проверить своих товарищей не только на прочность, но и на отзывчивость. Без взаимовыручки никуда.
Сложнее всего неподготовленным участникам даются препятствия, в которых нужно работать руками. К середине дистанции тело перестает слушаться и кажется, что уже все, но подвести команду нельзя.
На «Гонке Героев» каждый преодолевает себя. Кто-то перебарывает страх высоты, кто-то – воды. Но главное, что после финиша ты чувствуешь себя сильнее как физически, так и духовно.