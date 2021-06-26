Рэп, классика и Пушкин на башкирском: певец из Уфы выступил на Красной площади

Русская классика на башкирский лад и в современном звучании. Все это совместил уфимский певец Тимур Ямалов. Музыкант выступил на Красной площади в Москве на книжном фестивале.

Артист исполнил арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», а также зачитал стихи Александра Пушкина на башкирском языке в жанре рэп. При этом зрители могли видеть на большом экране перевод композиции на русский язык.

Книжный фестиваль – одно из ярких литературных мероприятий, которое объединяет писателей, издателей и других представителей культуры и искусства из разных стран. Тимур Ямалов отмечает, что арию Ленского он прочел впервые за несколько дней до фестиваля и за короткий срок успел превратить ее в хип-хоп. С переводом произведения уфимскому музыканту помогли сами организаторы фестиваля.