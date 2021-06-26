В Башкортостане состоялась премьера фильма «Уфа – город-герой труда»

В кинотеатре «Родина» прошел премьерный показ фильма «Уфа – город-герой труда». Ленту сняли при поддержке гранта президента. Автор картины – уфимский журналист Артем Валиев. Сюжет фильма посвящен жизни и работе в тылу, судьбам людей и их героизму.
Напомним, в прошлом году Владимир Путин присвоил столице Башкортостана почетное звание «Город трудовой доблести». Премьера одновременно проходила и в режиме онлайн. Позднее фильм «Уфа – город-герой труда» направят в кинотеатры других городов и районов республики.