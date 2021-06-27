Жителя Башкирии обманули мошенники на 300 тысяч рублей

Житель башкирского Кумертау попался на уловки телефонных мошенников, в результате чего лишился крупной суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и предложил ему рефинансировать ранее выданный кредит. Для этого он взял кредит на сумму 300 тысяч в другом банке и перевел деньги на неустановленный банковский счет.