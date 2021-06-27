«На помощь пришла дочь»: в Башкирии мужчина избил свою жену

Супруги выпивали алкогольные напитки. Будучи в состоянии опьянения супруги повздорили из-за ревности. Мужчина уже имел судимости за то, что ранее бил жену, но это не изменило нрав сельчанина. Тем более, что супруга так и осталась жить с ним. На этот раз семейный дебошир ударил свою жену стамеской в грудь. На помощь жертве пришла дочь, которая позвала фельдшера. Врач в свою очередь обратился в центральную районную больницу, откуда и поступило сообщение в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии