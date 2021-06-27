В России выявили 20 538 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил свежие данные по заболевшим в РФ. Так, за сутки было выявлено 20 538 человек с COVID-19.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в России за всё время пандемии коронавирусом заразились 5 451 291 человек. При этом одновременно болеют 361 295 пациентов.