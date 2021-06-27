В России выявили 20 538 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил свежие данные по заболевшим в РФ. Так, за сутки было выявлено 20 538 человек с COVID-19.
Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в России за всё время пандемии коронавирусом заразились 5 451 291 человек. При этом одновременно болеют 361 295 пациентов.
С выздоровление было выписано за сутки 12 728 человек, а за всё время пандемии – 4 956 714. Смертью за сутки закончился ещё 599 случаев заболевания. При этом за всё время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 133 282 пациента.