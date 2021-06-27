В Башкирии за сутки утонули четыре человека

В реке Ташла (Зианчуринский район) утонул ребенок 2007 года рождения. Компания подростков прыгала с обрыва. Один из них, к сожалению, не вынырнул. Тело ребенка вытащили очевидцы. А в Уфе погиб 47-летний мужчина. Со слов его товарищей, он отплыл далеко от берега, где его стало сносить течением. В какой-то момент он скрылся под водой и на поверхности не появился. Мужчина был пьян.