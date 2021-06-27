В Башкирии прошли соревнования по триатлону «Урал-батыр»

В Учалинском районе прошли соревнования по триатлону «Урал-батыр» на олимпийской дистанции. Это настоящая проверка на прочность. Спортсмены проплыли 1,5 километра, проехали на велосипеде 40 и завершили гонку бегом на 10 километров.

За победу в турнире на равных боролись любители и уже опытные спортсмены, имеющие разряды мастеров в биатлоне, легкой атлетике и не только. Среди гостей присутствовали четыре «железных человека» – так называют участников марафона по триатлону на длинную дистанцию. На сегодняшний день эта серия испытаний признана самым сложным однодневным соревнованием в мире.

Турнир по триатлону – это три вида спортивной программы. Сначала участники преодолевают 1,5 километра по воде, затем пересаживаются на велосипед и только потом бегут к финишу.

Итоги турнира «Урал-батыр» подведут в двух зачетах. В личном участник должен пройти все три этапа сам. В эстафете спортсмены делят дистанцию по видам спорта. Эстафету передают в виде чипа, который крепится к ноге. Он то и показывает время, проведенное на дистанции.

В транзитной зоне спортсмены долго не задерживаются. Переодеваются, как правило, на ходу – дорога каждая секунда. Задача – показать лучшее время на финише.

Велогонка – второй и самый длинный этап соревнований. Он составляет 40 километров. Чаще всего здесь выявляются лидеры и отстающие. Но может случиться непредвиденное: например, прокол колеса или атака насекомых.

Пока участники преодолевали велоэтап, свои соревнования успели провести самые юные спортсмены. В рамках турнира прошел детский забег.

Первым на решающий этап эстафетной гонки ушел магнитогорский Форест Гамп. Артем Полькин – мастер спорта по биатлону, который однажды влюбился в легкую атлетику и теперь старается бегать там, где это возможно.

Железным человеком стал Валерий Фазлутдинов из Челябинска. 52-летний сотрудник МЧС оказался самым быстрым в индивидуалке.