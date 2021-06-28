В Башкирии опрокинулась иномарка: погиб мужчина

Вчера, 27 июня, в Давлекановском районе Башкирии водитель автомобиля KIA Rio съехал в кювет, в результате чего иномарка опрокинулась. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на первом километре автодороги Давлеканово - Фаридуновка. За рулем иномарки находился 39-летний житель Уфы. По всей видимости, мужчина не справился с рулевым управлением.

Водитель легковушки скончался в карете скорой помощи при транспортировке в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.