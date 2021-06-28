В Уфе целый район затопило после ливня

Накануне, 27 июня, в некоторых районах Уфы прошёл сильнейший ливень. От последствий стихии особенно пострадали жители Черниковки.
Ливневыми водами затопило улицы и дороги. Передвигаться по ним даже на машинах оказалось затруднительно. Очевидцы рассказали в социальных сетях о подтоплении выезда из Шакши в Черниковку, а данное направление особенно популярно у дачников в вечер воскресенья.
Стихия повалила деревья, а в некоторых районах наоборот прошёл ураганный ветер, который поднял в воздух столбы пыли.
Фото: соцсети.