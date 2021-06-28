В Уфе целый район затопило после ливня

Ливневыми водами затопило улицы и дороги. Передвигаться по ним даже на машинах оказалось затруднительно. Очевидцы рассказали в социальных сетях о подтоплении выезда из Шакши в Черниковку, а данное направление особенно популярно у дачников в вечер воскресенья.