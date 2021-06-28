В Башкирии молния убила женщину в лесу

Жуткое происшествие зафиксировано накануне, 27 июня, в Аургазинском районе Башкирии. В лесу молния убила женщину.

Фото №1 - В Башкирии молния убила женщину в лесу

Вчера в нескольких районах Башкирии прошли сильнейшие ливни и гроза. Как сообщает газета «Аургазинский вестник», в деревне Малый Нагадак в непогоду 53-летняя женщина заготавливала веники из берёзы с мужем. В один момент в семейную пару ударила молния.

Мужчину отбросило в сторону – он потерял сознание. Когда сельчанин очнулся, он увидел тлеющее тело супруги. К сожалению, спасти несчастную не удалось. Прибывшей скорой оставалось лишь констатировать смерть женщины.

Фото: Аургазинский вестник.

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