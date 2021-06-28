В Башкирии молния убила женщину в лесу

Вчера в нескольких районах Башкирии прошли сильнейшие ливни и гроза. Как сообщает газета «Аургазинский вестник», в деревне Малый Нагадак в непогоду 53-летняя женщина заготавливала веники из берёзы с мужем. В один момент в семейную пару ударила молния.