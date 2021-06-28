Президент России поручил расширить льготную семейную ипотеку до 1 июля

В июне Владимир Путин принял участие на Петербургском международном экономическом форуме, где высказался об экономической и социальной повестке в стране.
Так, президент России выступил с поручением до 1 июля расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми. В эту категорию входят семьи с ребёнком, который родился после 1 января 2018 года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы Кремля, семьи, в которых родился первый или последующий дети после 1 января 2018, смогут получить ипотеку на первичном рынке или рефинансировать уже имеющуюся под 6% на весь срок. Срок льготной ипотеки до 31 декабря 2023 года.
Также Путин поручил продлить до 1 июля 2022 года срок действия другой льготной ипотечной программы — на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7% (ранее было 6,5%), а максимальный размер кредита не должен превышать трех миллионов рублей.