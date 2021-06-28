В Башкирии за один год 128 девушек вышли замуж несовершеннолетними

Башстат предоставил интересную статистику о создании семей в республике.
Так, специалисты рассказали, что до наступления совершеннолетия в прошлом году узами брака себя связали 9 парней и 128 девушек. Несмотря на то, что официально брачный возраст в России установлен с 18 лет, при некоторых обстоятельствах молодожёны могут быть и младше.
Всего за 2020 год вступили в брак в возрасте 14-35 лет 14 366 мужчин и 15 099 женщин. При этом традиционно самым популярным возрастом для замужества и женитьбы стал возраст 20-29 лет.