В Башкирии за один год 128 девушек вышли замуж несовершеннолетними

Так, специалисты рассказали, что до наступления совершеннолетия в прошлом году узами брака себя связали 9 парней и 128 девушек. Несмотря на то, что официально брачный возраст в России установлен с 18 лет, при некоторых обстоятельствах молодожёны могут быть и младше.