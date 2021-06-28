В Башкирии внедорожник сбил молодую женщину и её сына

Инцидент зафиксирован на трассе Самара-Уфа-Челябинск недалеко от озера Кандрыкуль. 32-летняя женщина и её 12-летний сын перебегали дорогу в неустановленном для этого месте. В этот момент на них наехал 32-летний водитель УАЗ «Патриот». От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП, а подростку понадобилась помощь врачей и госпитализация.