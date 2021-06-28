В Башкирии лучших выпускников вузов могут поддержать субсидиями по ипотеке

В предстоящем учебном году университеты Башкортостана примут на бюджетные места свыше 13 тысяч студентов-первокурсников. На правительственном заседании «Час науки» ректоры республиканских вузов рассказали о ходе приемных кампаний.

Например, в УГНТУ используют чат-боты в соцсетях, которые привлекают абитуриентов стипендиями до 100 тысяч рублей. В БашГУ лучших абитуриентов, а также победителей олимпиад и конкурсов в университете дополнительно обеспечат денежными выплатами до 50 тысяч рублей.