Радий Хабиров предупредил о новых ограничениях в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров предупредил жителей республики и руководителей предприятий о возможном росте ковидных ограничений в будущем.
Башкирия не пошла по пути обязательной вакцинации, однако в будущем, вполне возможно, что для тех, кто не привился, возможны новые ограничения. По словам Хабирова, только пройдя через вакцинацию можно защитить от тяжелого заболевания себя и своих близких.
На данный момент ситуация в Башкирии остается под контролем. Темпы вакцинации выросли: сейчас порядка 514 тысяч жителей прошли процедуру вакцинации. Власти Башкирии уже провели переговоры с Министерством здравоохранения России с целью увеличить количество поставляемой в республику вакцины.
Региональным властям была поставлена задача: иметь возможность принимать от 150 до 200 тысяч вакцин.