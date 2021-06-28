Радий Хабиров предупредил о новых ограничениях в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров предупредил жителей республики и руководителей предприятий о возможном росте ковидных ограничений в будущем. 

Фото №1 - Радий Хабиров предупредил о новых ограничениях в Башкирии

Башкирия не пошла по пути обязательной вакцинации, однако в будущем, вполне возможно, что для тех, кто не привился, возможны новые ограничения. По словам Хабирова, только пройдя через вакцинацию можно защитить от тяжелого заболевания себя и своих близких. 

Нам всем надо понимать, что события будут идти таким образом, что больше и больше невозможности будет появляться у тех, кто не вакцинировался. Я просто вижу по стране примеры, когда предприятия объявляют, что прекращают набор тех, кто не привит. Это надо понимать, это жизнь такая у нас. Мы должны были ввести второй этап ограничений 29 числа, но перенесли до 5 июля. Почему перенесли? Для моих коллег это возможность встретиться с руководителями предприятий.

Радий Хабиров 

На данный момент ситуация в Башкирии остается под контролем. Темпы вакцинации выросли: сейчас порядка 514 тысяч жителей прошли процедуру вакцинации. Власти Башкирии уже провели переговоры с Министерством здравоохранения России с целью увеличить количество поставляемой в республику вакцины. 

Региональным властям была поставлена задача: иметь возможность принимать от 150 до 200 тысяч вакцин. 

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