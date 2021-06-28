Радий Хабиров предупредил о новых ограничениях в Башкирии

Нам всем надо понимать, что события будут идти таким образом, что больше и больше невозможности будет появляться у тех, кто не вакцинировался. Я просто вижу по стране примеры, когда предприятия объявляют, что прекращают набор тех, кто не привит. Это надо понимать, это жизнь такая у нас. Мы должны были ввести второй этап ограничений 29 числа, но перенесли до 5 июля. Почему перенесли? Для моих коллег это возможность встретиться с руководителями предприятий.

Радий Хабиров