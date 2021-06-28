Жительница Башкирии ударила ножом мужа, который пытался её убить

В Октябрьском произошла жуткая семейная ссора, которая едва не закончилась смертью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Известно, что горожанка несколько месяцев назад вместе с детьми ушла от своего супруга, который часто устраивал скандалы, бил женщину, угрожал и издевался. Однако расставание далось мужчине с трудом – он начал звонить жене, умолял вернуться, обещал, что исправит своё поведение.

25 июня мужчина снова позвонил супруге и попросил о встрече. Женщина согласилась, и семья в полном составе вернулась домой. Однако в ходе разговора между супругами вновь вспыхнул конфликт. Мужчина начал избивать её, схватил за шею и пытался задушить. Женщине удалось взять первый попавшийся под руку предмет – нож – и ударить им агрессора.