В Уфе от смерти в воде спасли беременную и 4-летнего малыша

В Уфе в минувшее воскресенье от смерти в воде удалось спасти 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

Так, на берегу «Карьерный» чуть не утонула 26-летняя беременная девушка и 4-летний ребёнок. К счастью, дежурившие спасатели вовремя помогли отдыхающим. Также спасателям удалось предотвратить трагедию на пляже «Ак Яр Нижегородка». Там 6-летняя девочка выпала из надувного круга и начала тонуть.

На реке Белой спасатели пришли на помощь 17-летнему подростку и 27-летнему парню, которых унесло течением. Также спасатели вытащили из воды 36-летнего мужчину, который пытался переплыть реку, но не рассчитал свои силы.