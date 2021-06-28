В Башкирии в ДТП погибли лось и водитель легковушки

Сегодня, 28 июня, рано утром в Архангельском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Инцидент зафиксирован на 46 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. 49-летний уроженец Оренбургской области передвигался за рулём «Лады Ларгус». В один момент мужчина наехал на лося, из-за столкновения вылетел в кювет и опрокинулся.

Лесной зверь погиб на месте аварии. Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу, но он умер по пути в медучреждение. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП.