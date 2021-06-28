В Башкирии в комнате общежития нашли истощенного чумазого малыша

Жуткую картину пришлось наблюдать полицейским города Октябрьский. В одной из комнат местного общежития сотрудники правоохранительных органов нашли истощенного чумазого малыша.

В полицию обратилась одна из жительниц общежития. Она сообщила, что в комнате на протяжении нескольких часов плачет ребёнок. Прибывшие полицейские убедились, что малыш в комнате один и сам открыть дверь не может. Тогда им удалось связаться с мамой ребёнка.

Выяснилось, что молодая семья недавно переехала из Давлеканово в город. Они испытывали финансовые трудности – отец малыша ежедневно уходил на заработки, мама тоже решила устроится на работу. Они каждый день уходили рано утром и оставляли ребёнка совершенного одного без еды и воды.

Малыш был найден в истощенном состоянии, в грязном подгузнике. В комнате царила антисанитария – валялись мешки с мусором, холодильник был пустой, на единственной кровати не было постельного белья. Также в свободном доступе лежали ножи и другие острые предметы, а окно не было закрыто.

В больнице у малыша диагностировали большое количество заболеваний. Оказалось, ранее нерадивая мать уже привлекалась к ответственности Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сейчас малыша поместили в республиканский дом ребёнка.