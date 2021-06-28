Стало известно, когда состоится телевизионная премьера фильма «Уфа – город-герой труда»

Уже сегодня, 28 июня, состоится долгожданная премьера фильма «Уфа – город-герой труда» на двух телеканалах республики – «Башкортостан 24» и «Вся Уфа».
Кинопоказ картины прошёл 24 июня в кинотеатре «Родина». В тот же день премьеру фильма можно было посмотреть на Youtube. В скором времени и в других кинотеатрах Башкирии состоится премьерный показ киноленты. Посетить показ фильма смогут все, кто предоставит справку о вакцинации, отрицательные результаты ПЦР-теста или медотвод.
«Уфа – город-герой труда» — это документальный фильм с элементами игрового кино, снятый по мотивам награждения Уфы почетным званием «Город трудовой доблести». Такой титул башкирская столица получила в 2020 году решением Президента России. В основе сюжета – жизнь и работа в тылу уфимцев, их подвиги и героизм, которые не вошли в учебники по истории.
Фильм снят при поддержке Фонда президентских грантов, сумма субсидии составила 500 тысяч рублей. Однако стоит фильм значительно больше. Благодаря поддержке республиканских компаний, официальных ведомств и простых жителей творческой группе удалось сделать достойный и душевный продукт. Он о девушке Люсе, разлученной с братом, о работниках завода, собирающих бронепоезда, о хирурге, профессоре и других жителях Уфы, которых объединяет одно – искреннее, страстное желание помочь фронту, приблизить День Победы своими руками, своими знаниями, реальными поступками.
Как делятся зрители, уже посмотревшие фильм, новая картина об Уфе трогает до слез и вызывает чувство гордости за свой город, за тыловых уфимцев, которые помогали фронту на пределе своих возможностей.
28 июня фильм «Уфа – город-герой труда» покажут на телеканале «Башкортостан 24» в 20.15 по местному времени, на телеканале «Вся Уфа» — в 21.00. «Вся Уфа» также будет транслировать кинокартину 30 июня, начало показа в 17.00.