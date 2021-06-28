Стало известно, когда состоится телевизионная премьера фильма «Уфа – город-герой труда»

Кинопоказ картины прошёл 24 июня в кинотеатре «Родина». В тот же день премьеру фильма можно было посмотреть на Youtube. В скором времени и в других кинотеатрах Башкирии состоится премьерный показ киноленты. Посетить показ фильма смогут все, кто предоставит справку о вакцинации, отрицательные результаты ПЦР-теста или медотвод.