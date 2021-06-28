Радий Хабиров провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

Развитие этнического и культурного многообразия, принципы реализации языковой политики Башкортостана обсудили в Уфе на встрече главы республики и Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова. Радий Хабиров отметил, что Башкортостан многие века является местом пересечения культур, где проживают представители более 160 национальностей. С 18 века Уфа – официальный центр российского ислама.
Верховный комиссар ОБСЕ отметил, что организацией принято решение на месте изучать опыт развития мультинациональных обществ. Кайрат Абдрахманов поблагодарил Радия Хабирова за теплый приём. По его словам, Россия в целом – важнейший партнёр ОБСЕ.
Добавим, что в Башкортостане действуют программы «Сохранение и развитие государственных языков Башкортостана и языков народов республики» и «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Башкортостана». Грантовая поддержка развития национальных языков за последние три года, включая текущий год, составит 227 млн рублей.