Радий Хабиров провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

Целый ряд программ государственных у нас есть, которые направлены на сохранение и изучение языков, культур. Если говорить про языки, то у нас в школах изучают 15 родных. В дополнение мы открываем современные многопрофильные полилингвальные школы, там преподают на родном языке и плюс еще на иностранном языке. Их у нас уже четыре, но предполагается еще 11.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан