Радий Хабиров провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

Развитие этнического и культурного многообразия, принципы реализации языковой политики Башкортостана обсудили в Уфе на встрече главы республики и Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова. Радий Хабиров отметил, что Башкортостан многие века является местом пересечения культур, где проживают представители более 160 национальностей. С 18 века Уфа – официальный центр российского ислама.

Целый ряд программ государственных у нас есть, которые направлены на сохранение и изучение языков, культур. Если говорить про языки, то у нас в школах изучают 15 родных. В дополнение мы открываем современные многопрофильные полилингвальные школы, там преподают на родном языке и плюс еще на иностранном языке. Их у нас уже четыре, но предполагается еще 11.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Верховный комиссар ОБСЕ отметил, что организацией принято решение на месте изучать опыт развития мультинациональных обществ. Кайрат Абдрахманов поблагодарил Радия Хабирова за теплый приём. По его словам, Россия в целом – важнейший партнёр ОБСЕ.

Фото №1 - Радий Хабиров провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

Для меня выпала большая честь посетить Уфу и Республику Башкортостан, и этот выбор связан, конечно же, среди прочего с тем, что Республика Башкортостан является очень многообразным обществом, в котором мирно проживают представители стольких национальных сообществ – религиозных, конфессиональных представителей, и также здесь проводится активная языковая политика.

Кайрат Абдрахманов, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств

Добавим, что в Башкортостане действуют программы «Сохранение и развитие государственных языков Башкортостана и языков народов республики» и «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Башкортостана». Грантовая поддержка развития национальных языков за последние три года, включая текущий год, составит 227 млн рублей.

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