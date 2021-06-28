Жителям Башкирии напомнили о новых антикоронавирусных правилах

Я разговаривал с министром здравоохранения РФ и просил обратить внимание – у нас темпы вакцинации выше, чем в среднем по стране. Поэтому я попросил его выделять нам больше вакцины, и он обещал посодействовать. Задача нашего Минздрава — оперативно принимать и распределять вакцину так, чтобы таких очередей больше не было. Было бы хорошо, если бы мы использовали в неделю 150-200 тысяч доз. Это помогло бы быстрее выработать коллективный иммунитет.

Радий Хабиров, глава Башкирии