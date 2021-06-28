Жителям Башкирии напомнили о новых антикоронавирусных правилах

С 5 июля в Башкирии будут введены новые антикоронавирусные правила, которые будут касаться невакцинированных жителей республики. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.
Напомним, правила должны были ввести ещё 29 июня. Однако из-за возросшего интереса к вакцинированию, прививок стало не хватать. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение сдвинуть начало вводимых ограничений.
В чем суть новых правил
С 22 июня, чтобы избежать возможности заражения здоровых людей, заработали новые правила. В ряде заведений обслуживать будут только по сертификату или справке о прививке, свежему тесту ПЦР (действует трое суток) или справке о медотводе. Пока это касается музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов и дворцов культуры, ночных клубов, дискотек, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
С 5 июля к ним добавляются заведения общепита, где более 50 посадочных мест, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородние пассажирские перевозки и автотранспорт общего пользования, пригородные поезда «Орлан». Без прививки, ПЦР-теста или медотвода нельзя будет заселиться в студенческие общежития.
Для чего это нужно?
В первую очередь, чтобы защитить жизни людей. Количество коек в госпиталях стремительно сокращается, вирус бьет по все более и более молодым и все чаще люди попадают на ИВЛ. Глава республики принял такое решение, чтобы не ждать удара, а отработать на упреждение.
Принятые меры еще и спасительный буфер нашей экономики. Второй остановки и массовой самоизоляции она просто не переживет.По словам Радия Хабирова, ситуация с коронавирусом трудная, но дает более-менее комфортно проходить этот период, не вводить пока обязательную вакцинацию, не закрывать предприятия, не отменять массовые мероприятия и тем более вводить очередную самоизоляцию. Главное, чтобы медицина успевала справляться с потоком заболевших.
Не могу записаться на вакцинацию, что делать?
Темп вакцинации от коронавирусной инфекции в Башкирии за минувшую неделю увеличился более чем в 10 раз, из-за чего во многих точках возник дефицит.
Ситуация исправляется. За выходные в республику поступило более 90 тыс. доз вакцины «Спутник V». Их уже распределили по медицинским организациям. На этой неделе ожидается поставка еще одной крупной партии «Спутник V» — более 100 тыс. доз. Всего же в республику поступило более 600 тысяч доз вакцины от COVID-19.
По данным на 28 июня, первый компонент получили 514 817 человек, второй — 367 821 человек. В Башкирии работают 182 пункта вакцинации. На этой неделе планируется открыть еще несколько. В основном в городских и районных больницах. Время работы пунктов с 8 до 20 часов без перерывов и выходных.
Записаться на вакцинацию можно:
— через портал Госуслуг;
— через мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте Доктор РБ;
— по единому телефону колл-центра – 122;
— в ситуационном антиковидном центре – 8 (347) 218-19-19.
В Уфе и Стерлитамаке работают семь мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Туда можно прийти без предварительной записи. В Уфе это ТЦ «Простор», торговый комплекс «Центральный», ТДК «Гостиный двор», ТЦ «Мега», ТЦ «Планета», Лайфстайл-центр «Башкирия». В Стерлитамаке ТЦ «СитиМолл».
График работы пунктов вакцинации в торгово-развлекательных центрах: по будням – с 13.00 до 20.00, в выходные (включая праздничные дни) – с 10.00 до 20.00.