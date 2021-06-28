В Башкирии 12 предприятий получили премии правительства в области качества

Дипломы I степени получили санаторий «Янган-Тау», «Башкирская содовая компания», компании «Мелеузовские минеральные удобрения» и «Башдизель», а также детская стоматологическая поликлиника №7 Уфы. Конкурс проводят уже третий год подряд. И впервые треть пьедестала почета конкурса на соискание премий в области качества заняли предприятия аграрной сферы.