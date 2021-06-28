В Башкирии 12 предприятий получили премии правительства в области качества

Двенадцать республиканских предприятий получили премии правительства Башкирии за качество продукции и услуг. В конкурсе приняли участие 33 организации. Оценку качеству давали эксперты из Института стратегических исследований республики.

Дипломы I степени получили санаторий «Янган-Тау», «Башкирская содовая компания», компании «Мелеузовские минеральные удобрения» и «Башдизель», а также детская стоматологическая поликлиника №7 Уфы. Конкурс проводят уже третий год подряд. И впервые треть пьедестала почета конкурса на соискание премий в области качества заняли предприятия аграрной сферы.

Фото №1 - В Башкирии 12 предприятий получили премии правительства в области качества

Подходы к данной премии кардинально меняются. Как уже было анонсировано в рамках зауральского Инвестиционного сабантуя, этому будет посвящена отдельная секция. Приглашены специалисты-эксперты в области качества, профессионализма, производительности труда.

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