В Башкирии умирающая деревня возрождается благодаря проекту «Атайсал»

В республике продолжается реализация проекта по благоустройству «Атайсал». В Буздякском районе привели в порядок сразу 3 объекта, в том числе родник. Личная инициатива уроженки деревни Нижняя Чатра сплотила жителей.

Всем селом на праздник. Деревня с населением в 19 человек ожила после долгого застоя. Уроженка села Гульфина Нуррахмановна вместе со своей семьей привела в порядок сразу три объекта: родник, колодец и кладбище. Гиндуллины очистили территорию от мусора, огородили забором и построили декоративный домик. Они дали название роднику «Изгелек» – «Доброта». Конечно, свой вклад в благоустройство внесли и многие другие жители деревни.

Все вышли, все работали, им тоже хотелось, наверное, увидеть свою деревню вот такой красивой. Гульфина Гиндуллина, участница проекта «Атайсал»

На этом изменения не заканчиваются. Жители давно хотели огородить кладбище, привести в порядок заброшенные могилы и демонтировать старое ограждение. Они собрали деньги на благоустройство и организовали уборку. Всего сельчане пожертвовали около 200 тысяч рублей.

Деревня наша восстанавливается, может, здесь будут даже новые поселенцы, заново все расцветет. Малия, жительница д. Нижняя Чатра

Благодаря всем, кто взялся за эту работу, деревня преобразилась, очень хорошо стало, очень красиво. Я много ездил по России, и вот такую деревню красивую редко где встречал. Ильфат, житель д. Нижняя Чатра

Впервые о проекте «Атайсал» Гульфине Гиндуллиной рассказал ее сын. После проведенных работ они разместили информацию на официальном сайте акции. Теперь появился стимул сделать еще больше добрых дел, говорит женщина.

Как поставили уже ответственность больше – в срок надо выполнять, и, слава богу, все сделали в срок. Гульфина Гиндуллина, участница проекта «Атайсал»