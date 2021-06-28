В Башкирии умирающая деревня возрождается благодаря проекту «Атайсал»

В республике продолжается реализация проекта по благоустройству «Атайсал». В Буздякском районе привели в порядок сразу 3 объекта, в том числе родник. Личная инициатива уроженки деревни Нижняя Чатра сплотила жителей.
Всем селом на праздник. Деревня с населением в 19 человек ожила после долгого застоя. Уроженка села Гульфина Нуррахмановна вместе со своей семьей привела в порядок сразу три объекта: родник, колодец и кладбище. Гиндуллины очистили территорию от мусора, огородили забором и построили декоративный домик. Они дали название роднику «Изгелек» – «Доброта». Конечно, свой вклад в благоустройство внесли и многие другие жители деревни.
На этом изменения не заканчиваются. Жители давно хотели огородить кладбище, привести в порядок заброшенные могилы и демонтировать старое ограждение. Они собрали деньги на благоустройство и организовали уборку. Всего сельчане пожертвовали около 200 тысяч рублей.
Впервые о проекте «Атайсал» Гульфине Гиндуллиной рассказал ее сын. После проведенных работ они разместили информацию на официальном сайте акции. Теперь появился стимул сделать еще больше добрых дел, говорит женщина.
Стать участником проекта может любой желающий. На официальном сайте надо выбрать нужный населённый пункт и указать вид планируемой поддержки родному краю. Это может быть строительство футбольной или детской игровой площадки или благоустройство общественной территории. Также можно присоединиться к уже действующим республиканским программам или инициативам других участников проекта. Итоги «Атайсал» подведут в октябре, на форуме «Сила землячества». В нем примут участие самые активные участники проекта.