В Уфе прошло юниорское первенство России по велогонкам на шоссе

На старт групповой и индивидуальной гонок вышли спортсмены 17-18 лет, которые боролись за путевки на европейские соревнования. В групповом заезде башкирские велосипедисты остались за пределами призового подиума.
Лучший результат – четвертое время – показал Нурислам Рахимов. Победил представитель Ленинградской области Роман Ермаков.
В воскресной индивидуальной гонке на 12 километров первенствовал Артемий Хомяков из Башкортостана. Дополнили призовой подиум спортсмены из Санкт-Петербурга – Никита Васильев и Андрей Белянин.