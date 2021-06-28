В Уфе прошло юниорское первенство России по велогонкам на шоссе

На старт групповой и индивидуальной гонок вышли спортсмены 17-18 лет, которые боролись за путевки на европейские соревнования. В групповом заезде башкирские велосипедисты остались за пределами призового подиума.

Лучший результат – четвертое время – показал Нурислам Рахимов. Победил представитель Ленинградской области Роман Ермаков.

В воскресной индивидуальной гонке на 12 километров первенствовал Артемий Хомяков из Башкортостана. Дополнили призовой подиум спортсмены из Санкт-Петербурга – Никита Васильев и Андрей Белянин.

Фото №1 - В Уфе прошло юниорское первенство России по велогонкам на шоссе
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