В Башкирии у 51-летней женщины нашли 4000 пакетиков наркотика

В одном из торговых киосков Октябрьского велась не только продажа продуктов, но и наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

51-летняя женщина была поймана при торговле запрещенными веществами. Горожанка продавала в небольших пакетиках субстанцию, похожую на насвай. Экспертиза показала, что это действительно наркотическое средство.

У женщины было изъято более 4000 пакетиков насвая. Продавщица была привлечена к административной ответственности – ей предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.