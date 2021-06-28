На сайте мэрии Уфы заметили рекламу интимных услуг

Пользователи интернета заметили на официальном сайте уфимской мэрии странную рекламу. В сообщении предлагали купить «девушек по вызову».

Фото №1 - На сайте мэрии Уфы заметили рекламу интимных услуг

К посту были прикреплены ссылки и телефонные номера для покупки интим-услуг. Оказалось, сайт подвергся хакерской атаке. Недобросовестные интернет-пользователи взломали сайт и разместили на его страницах провокационную рекламу.

Сообщение было быстро удалено из общего доступа. Возникшие проблемы оперативно устранили. Как сообщает мэрия Уфы, сайт работает в штатном режиме.

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