В Башкирии семья фельдшера, погибшего в аварии, получит материальную компенсацию
Ночью 26 июня в Калтасинском районе произошла смертельная авария. В ДТП попала машина скорой помощи.
Как сообщает ГИБДД по РБ, карета скорой помощи двигалась по автодороге Калтасы-Краснохолмский. В один момент 60-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. По предварительной информации, мужчина уснул за рулём.
В ДТП погибла 42-летняя фельдшер. Профсоюзная организация доказала, что врач находилась при исполнении служебных обязанностей. Семье погибшей могут выплатить моральную компенсацию.
Если комиссия установит причинно-следственную связь, семье погибшей полагаются страховые выплаты ФСС. Пока сложно говорить о причинах трагедии, в том числе усталости водителя. В больнице Нефтекамска водители скорой медицинской помощи работают посменно, не больше 12 часов, что соответствует требованиям Минтранса России. Вопрос об увеличении продолжительности смены поднимается водителями регулярно, но, по мнению профсоюза, 24-часовой график работы повышает вероятность аварии и травматизма на рабочем месте.
председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения