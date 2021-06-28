В Башкирии семья фельдшера, погибшего в аварии, получит материальную компенсацию

Если комиссия установит причинно-следственную связь, семье погибшей полагаются страховые выплаты ФСС. Пока сложно говорить о причинах трагедии, в том числе усталости водителя. В больнице Нефтекамска водители скорой медицинской помощи работают посменно, не больше 12 часов, что соответствует требованиям Минтранса России. Вопрос об увеличении продолжительности смены поднимается водителями регулярно, но, по мнению профсоюза, 24-часовой график работы повышает вероятность аварии и травматизма на рабочем месте.

председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения