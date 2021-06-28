Житель Башкирии убил 20-летнего парня, а после надругался над его телом

Мужчину осудили по статьям «убийство» и «надругательство над телами умерших». По версии следствия, ещё в декабре 2011 года, когда обвиняемому было 26 лет, он познакомился с 20-летнем парнем на улице. Однако во время общения между мужчинами вспыхнул конфликт. Тогда старший товарищ притащил парня в лес, избил, около семи раз ударил его колющим предметом, а после надругался над телом несчастного. Известно, что мужчина отрезал половой орган убитого.