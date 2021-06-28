Житель Башкирии убил 20-летнего парня, а после надругался над его телом

Подошло к завершению расследование жуткого преступления. Ранее судимого 35-летнего жителя Туймазинского района обвинили в жестоком убийстве знакомого.
Мужчину осудили по статьям «убийство» и «надругательство над телами умерших». По версии следствия, ещё в декабре 2011 года, когда обвиняемому было 26 лет, он познакомился с 20-летнем парнем на улице. Однако во время общения между мужчинами вспыхнул конфликт. Тогда старший товарищ притащил парня в лес, избил, около семи раз ударил его колющим предметом, а после надругался над телом несчастного. Известно, что мужчина отрезал половой орган убитого.
Долгое время обвиняемый не признавал свою вину, утверждая, что даже не был знаком с убитым. Однако в 2020 году преступление удалось раскрыть – причастность обвиняемого к убийству доказана благодаря найденным биологическим следам на одежде убитого. Суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.