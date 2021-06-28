Жителей Башкирии 29 июня ожидают опасные природные явления

29 июня из-за сильной жары сохранится чрезвычайная пожароопасность. На отдельных участках дорог может ухудшиться видимость до 500-1000 метров. Причина этому – туман.

В Башкирии ожидается переменная облачность, в некоторых районах кратковременный дождь и гроза. Ветер будет тёплым юго-восточным со шквалистым усилием в грозу до 14 м/с.