На мясокомбинате в Башкирии произошёл пожар

Сегодня, 28 июня, в селе Раевский произошёл крупный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, огонь вспыхнул на мясокомбинате.

Около 13:01 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на комбинате горит рампа. Пожарные обнаружили возгорание в цехе для отгрузки готовой продукции. Уже к 13:12 им удалось локализовать огонь, а ещё через 17 минут полностью ликвидировать.