На мясокомбинате в Башкирии произошёл пожар

Сегодня, 28 июня, в селе Раевский произошёл крупный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, огонь вспыхнул на мясокомбинате.
Около 13:01 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на комбинате горит рампа. Пожарные обнаружили возгорание в цехе для отгрузки готовой продукции. Уже к 13:12 им удалось локализовать огонь, а ещё через 17 минут полностью ликвидировать.
С возгоранием справились 4 единицы техники и 9 человек личного состава. К счастью, в пожаре нет пострадавших и погибших. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС.
Фото: соцсети.