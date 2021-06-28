Радий Хабиров: «Фольклориада будет проходить»

Фольклориаду в Башкортостане не отменят, угрозы завезти инфекцию нет. Об этом сказал глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Международный фестиваль фольклора запланирован к проведению в республике с 3 по 10 июля. В Уфу прибудут около полусотни делегаций.

Всемирная Фольклориада в Башкортостане состоится. В республике ждут приезда более 1100 участников из 39 стран мира. Международный фестиваль фольклора запланирован к проведению в Уфе и районах республики с 3 по 10 июля и охватит не только Уфу, но и 22 муниципалитета. Радий Хабиров подчеркнул, что угрозы завезти инфекцию в Башкортостан нет. Глава республики отметил, что это невозможно при беспрецедентных случаях вакцинации и анализов.

Мы два года ждали Фольклориаду. Она проводится решением Всемирной организации, распоряжением президента нашей страны. Мы столько готовились, у нас 22 муниципалитета, артисты готовились. Мы принимаем решение на данный момент – Фольклориада будет проходить. 514 тысяч человек нас услышали и пошли вакцинироваться, поэтому большое спасибо жителям нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На сегодняшний день проведена очень большая подготовительная работа. Большая работа велась, конечно, по медицинскому и эпидемиологическому обеспечению безопасности наших жителей и приезжих наших участников. Надеемся, что всей пройдет хорошо, и ждем всех жителей и гостей нашей республики на мероприятиях Фольклориады. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Ввод жилья в январе-мае этого года вырос на 25,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сказал Радий Хабиров, в республике сохраняется определённый рост экономики. На заседании обсудили взаимодействие с застройщиками.

Полгода назад мы начали диалог с крупнейшими застройщиками региона и совместно выработали понятные правила работы на рынке недвижимости. В строительном секторе республики сложилась непростая ситуация, связанная с большим количеством обманутых дольщиков. В числе долгостроев остаётся ещё 125 многоквартирных домов. Это тяжелейшее наследие, которое копилось много лет, и с которым нам предстоит разбираться. Поэтому хочу поблагодарить все организации, которые поддержали республику и вошли в Ассоциацию застройщиков Башкортостана. Теперь нам необходимо активно наращивать объёмы возведения жилья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уфа должна вводить 840 тысяч кв. м ежегодно, и эта задача выполняется. Сегодня город занимает второе место в стране по выданным разрешениям на строительство, объём ввода жилья по которым составит более 3 млн кв. м до 2024 года. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

За 4 месяца реализации проекта для меценатов «Атайсал – малая родина» подано 672 заявки. Проект возник по инициативе Радия Хабирова как общественная программа помощи земляков родным местам.

Более 600 заявок по данному проекту, более 400 участников. Уже реализовано заявок на сумму более 123 млн рублей, а всего заявок – на сумму более 600 млн рублей. Это говорит о том, что у нас живут прекрасные люди, которые готовы оказывать поддержку своей малой родине. Урал Кильсенбаев, заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике