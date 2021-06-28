В Уфе завершают подготовку площадки для открытия Фольклориады

Репетиции у нас начались еще с середины мая. Они у нас проходили и в центре Баталовой. И с 14 июня мы зашли уже на большую площадку, и у нас были групповые репетиции. Сегодня первый день, когда мы собираем все, что должно удивить наших зрителей. Ну, я думаю, у нас это должно получиться. Есть определенные интриги, есть определенные находки. Зрелище должно получиться интересным.

Айдар Зубайдуллин, главный режиссёр-директор церемонии открытия Всемирной Фольклориады