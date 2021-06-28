В Уфе завершают подготовку площадки для открытия Фольклориады

100 киловатт звука и 800 квадратных метров светодиодных экранов. Площадка для открытия Фольклориады практически готова. В торжественной церемонии планируют задействовать более тысячи артистов.
Сегодня на «Уфа-Арене», где состоится открытие масштабного фестиваля, прошла первая сводная репетиция. Нашей съемочной группе позволили снять лишь некоторые фрагменты выступлений. Как будет выглядеть сцена и декорации, организаторы держат в секрете.
Тем временем перед зданием Конгресс-холла устанавливают концертную площадку «Сердце Фольклориады». Большая конструкция вместит в себя даже самые многочисленные коллективы, например, некоторые ансамбли должны привезти более 70 артистов. Все основные мероприятия, связанные с Фольклориадой, можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале БСТ.