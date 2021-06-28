Первый замминистра просвещения России оценил готовность Уфы к WorldSkills

Пройдёт ли WorldSkills в этом году в Уфе, станет известно уже в ближайшие дни. Сегодня в Уфе прошло совещание с министром просвещения страны и представителями чемпионата. Озвучили новый регламент: в этом году на территорию соревнований не пустят без прививки или результата теста.
Кондитеры, маляры и парикмахеры. Студенты и даже школьники готовы доказывать: они профессионалы своего дела. Сборной из Башкортостана предстоит соревноваться с такими же горящими умами из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии и Китая.
Финал международных соревнований в этом году пройдет в Уфе. Основную площадку – парк молодых профессионалов – разворачивают на улице Рубежной. Больше 70 тысяч квадратных метров: павильоны, вертолётные площадки, КПП, медиацентр, видеостудия и места для отдыха. Для чемпионата стоят и новую объездную дорогу.
Павильоны мобильные и всесезонные, после чемпионата их планируют использовать для городских событий. Сегодня готовность к проведению соревнований премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров обсудил с представителями «Ворлдскиллс Россия» и первым заместителем министра просвещения России Александром Бугаевым. Регламент в этом году особенный: на территорию не будут пускать без документов о вакцинации или медотводе и без результатов ПЦР-теста.
К слову, для проведения чемпионата республика закупает больше 3000 единиц нового оборудования и инструментов.
Республика в этом году надеется занять одно из первых мест на чемпионате молодых мастеров. Уфа готова принять гостей и соревноваться, но вот не отменится ли в этом году «Ворлдскиллс» из-за эпидемиологической обстановки, решит федеральный комитет.