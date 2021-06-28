Первый замминистра просвещения России оценил готовность Уфы к WorldSkills

Пройдёт ли WorldSkills в этом году в Уфе, станет известно уже в ближайшие дни. Сегодня в Уфе прошло совещание с министром просвещения страны и представителями чемпионата. Озвучили новый регламент: в этом году на территорию соревнований не пустят без прививки или результата теста.

Кондитеры, маляры и парикмахеры. Студенты и даже школьники готовы доказывать: они профессионалы своего дела. Сборной из Башкортостана предстоит соревноваться с такими же горящими умами из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии и Китая.

Финал международных соревнований в этом году пройдет в Уфе. Основную площадку – парк молодых профессионалов – разворачивают на улице Рубежной. Больше 70 тысяч квадратных метров: павильоны, вертолётные площадки, КПП, медиацентр, видеостудия и места для отдыха. Для чемпионата стоят и новую объездную дорогу.

Павильоны мобильные и всесезонные, после чемпионата их планируют использовать для городских событий. Сегодня готовность к проведению соревнований премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров обсудил с представителями «Ворлдскиллс Россия» и первым заместителем министра просвещения России Александром Бугаевым. Регламент в этом году особенный: на территорию не будут пускать без документов о вакцинации или медотводе и без результатов ПЦР-теста.

Сделано очень много. Техническая готовность высокая, и не вызывает сомнений, что с этой точки зрения все пройдет на высочайшем уровне. Энергия, затраты и личная вовлеченность, которую мы чувствует со стороны руководства республики, заслуживает слов самой теплой благодарности. Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения России

Нам очень приятно работать с регионом, потому что он реально болеет этим делом. Мы видим, как развиваются ваши колледжи. Роберт Уразов, генеральный директор агентства развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия»

К слову, для проведения чемпионата республика закупает больше 3000 единиц нового оборудования и инструментов.

Будет и бизнес-наследие – создание авиационного кластера. Это легкие и сверхлегкие беспилотные вертолеты. Мы будем развивать и масштабировать уже имеющийся в Кумертау кластер на уровень республики. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан