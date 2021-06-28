В Уфе вручили смартфоны победителям акции среди вакцинировавшихся

Для участия необходимо было пройти вакцинацию в одном из уфимских пунктов, а затем получить и зарегистрировать специальный код на сайте. Главным призом была квартира, сертификат на которую вручат чуть позже.

Среди победителей, получивших iPhone, был и житель Тамбовской области, который, по всей видимости, случайно оказался на одной из прививочных площадок. Организаторы не исключили, что подобные акции могут проводить и в будущем, если найдется спонсор. В общей сложности в розыгрыше призов участвовали порядка 38 тысяч человек.