В Уфе вручили смартфоны победителям акции среди вакцинировавшихся

iPhone за вакцинацию. В столице республики вручили смартфоны победителям акции «Здоровая Уфа». Обладателями призов стали 10 счастливчиков.

Для участия необходимо было пройти вакцинацию в одном из  уфимских пунктов, а затем получить и зарегистрировать специальный код на сайте. Главным призом была квартира, сертификат на которую вручат чуть позже.

Среди победителей, получивших iPhone, был и житель Тамбовской области, который, по всей видимости, случайно оказался на одной из прививочных площадок. Организаторы не исключили, что подобные акции могут проводить и в будущем, если найдется спонсор. В общей сложности в розыгрыше призов участвовали порядка 38 тысяч человек.

Фото №1 - В Уфе вручили смартфоны победителям акции среди вакцинировавшихся

Где-то соотношение 40 на 60. 40 – для кого это послужило стимулом, 60 – кто так или иначе собирался вакцинироваться, просто это участие в акции для них стало дополнительным бонусом.

Ольга Панчихина, директор Общественного фонда развития города
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