В Уфе хирурги спасли пациентку, придумав новый способ операции на сердце

Пошли другим путём. Хирурги Республиканского кардиоцентра изобрели новый способ проведения сложнейшей операции на сердце, чтобы спасти жизнь 65-летней пациентке. Сложный и редкий случай не позволял врачам применить традиционные методы, а промедление могло привести к трагедии.
Перед операцией рентгенхирург и его ассистенты надевают на себя свинцовые средства радиационной защиты. Фартук, пелерина и воротник могут весить более 15 килограммов. В таких условиях бригаде врачей пришлось несколько часов оперировать пациентку с двумя коронаро-правожелудочковыми фистулами, которые слились и сдавливали трёхстворчатый клапан сердца. Стандартная методика лечения в данном случае не работала. Фистула могла оторваться.
Благодаря профессионализму врачей уникальная операция прошла успешно, и пациентка уже выписалась из кардиоцентра. Но это не единичный случай, когда специалисты проводят процедуру сложнейшего хирургического вмешательства. В ходе пластической или реконструктивной операции Дэвида сосудистые хирурги сохраняют клапан сердца человека при аневризме аорты.
Кардиохирургу в операционной помогают не только ассистенты. Каждый показатель пациента фиксирует современное медицинское оборудование. Сейчас операция успешно завершена, и пока она шла, функцию сердца и лёгких выполнял аппарат искусственного кровообращения. Сейчас его отключили, жизненные функции человека восстановлены. Он уже дышит самостоятельно, а сердце само перегоняет кровь по организму.
Такую операцию провели Юрию Орехову. Благодаря успешному сохранению клапана ему не придётся на протяжении жизни принимать сильнодействующие препараты. Пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
Готовиться к уникальным операциям башкирским кардиохирургам помогают коллеги со всего мира. Консультации проводятся в онлайн-режиме. Количество разновидностей хирургического вмешательства в Республиканском кардиоцентре растёт.
Кардиологи советуют беречь сердце, особенно в жаркую погоду: не переутомляться, пить больше воды и не пренебрегать вакцинацией от коронавируса. Последствия инфекции могут вызвать расширение аорты, инсульту и гипертонической болезни.