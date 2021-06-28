В Уфе хирурги спасли пациентку, придумав новый способ операции на сердце

Пошли другим путём. Хирурги Республиканского кардиоцентра изобрели новый способ проведения сложнейшей операции на сердце, чтобы спасти жизнь 65-летней пациентке. Сложный и редкий случай не позволял врачам применить традиционные методы, а промедление могло привести к трагедии.

Перед операцией рентгенхирург и его ассистенты надевают на себя свинцовые средства радиационной защиты. Фартук, пелерина и воротник могут весить более 15 килограммов. В таких условиях бригаде врачей пришлось несколько часов оперировать пациентку с двумя коронаро-правожелудочковыми фистулами, которые слились и сдавливали трёхстворчатый клапан сердца. Стандартная методика лечения в данном случае не работала. Фистула могла оторваться.

Появилась мысль, что мы это устройство можем фиксировать другим. Поэтому мы одновременно использовали два устройства, стенд и спираль. Стендом фиксировали эту спираль к сосудистой стенке. В литературе не описаны такие операции как рядовые. Её можно отнести к штучной. На моём опыте за последние 15 лет это первый пациент с такой фистулой. Игорь Бузаев, заведующий отделением рентгенхирургии Республиканского кардиоцентра

Благодаря профессионализму врачей уникальная операция прошла успешно, и пациентка уже выписалась из кардиоцентра. Но это не единичный случай, когда специалисты проводят процедуру сложнейшего хирургического вмешательства. В ходе пластической или реконструктивной операции Дэвида сосудистые хирурги сохраняют клапан сердца человека при аневризме аорты.

Кардиохирургу в операционной помогают не только ассистенты. Каждый показатель пациента фиксирует современное медицинское оборудование. Сейчас операция успешно завершена, и пока она шла, функцию сердца и лёгких выполнял аппарат искусственного кровообращения. Сейчас его отключили, жизненные функции человека восстановлены. Он уже дышит самостоятельно, а сердце само перегоняет кровь по организму.

Это операция при аневризме восходящей аорты. Довольно частая патология на сегодняшний день с развитием гипертонической болезни. Очень много больных с гипертонической болезнью. Оно приводит к расширению корня аорты. И когда непосредственно створки клапанов сохранены, тогда мы стараемся эти створки оставить. Рамиль Ижбульдин, заведующий отделением сосудистой хирургии Республиканского кардиоцентра

Такую операцию провели Юрию Орехову. Благодаря успешному сохранению клапана ему не придётся на протяжении жизни принимать сильнодействующие препараты. Пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Очень хороший врач, вот без всяких. И дельные медсёстры. Конечно, я им благодарен, потому что выявилось всё внезапно, а тут раз-два и всё, быстро сделали, молодцы. Юрий Орехов, пациент Республиканского кардиоцентра

Готовиться к уникальным операциям башкирским кардиохирургам помогают коллеги со всего мира. Консультации проводятся в онлайн-режиме. Количество разновидностей хирургического вмешательства в Республиканском кардиоцентре растёт.

Ежегодно у нас около 20 новых операций внедряется как в большой хирургии, так и в эндоваскулярной хирургии. И что очень важно, это те операции, ради которых раньше пациенты были вынуждены выезжать из республики. Сегодня чем ближе дому пациент находится, тем безопаснее он себя чувствует. Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиоцентра