В Уфе суд приостановил деятельность фанерного комбината

Приостановить деятельность на 90 суток. Такое решение вынес Октябрьский суд Уфы в отношении крупнейшей лесоперерабатывающей компании «Уральский лес». В итоге сотни человек могут остаться на время не только без работы, но и без средств к существованию.
Суд состоялся вечером в пятницу, а уже ранним утром субботы у проходной Уфимского фанерного комбината стояли приставы. Они приехали, чтобы исполнить решение Октябрьского суда города Уфы. Фемида постановила приостановить деятельность общества с ограниченной ответственностью «Уральский лес». Но приехавшие на место исполнители при виде камер почему-то начали покидать территорию производственной площадки.
Позже на официальном сайте ведомства появилась информация о приостановке деятельности ООО «Уральский лес» на 90 суток. Причина – нарушения требований пожарной безопасности. В апреле месяце в одном из цехов предприятия произошло возгорание, после этого органами Госпожнадзора были выписаны предписания.
На таком предприятии, где производственная площадь занимает порядка 30 гектаров, за один день все не исправишь, говорят в компании. Тем более Уфимский фанерный комбинат еще недавно переживал времена застоя и банкротства. «Уральский лес» – тот самый инвестор, при котором производство начало вставать на ноги.
В последнее время объемы выпускаемой продукции на Уфимском фанерном комбинате увеличивались, расширялся и штат предприятия. Но теперь несколько сотен человек могут остаться на 3 месяца без работы.
На самом предприятии недоумевают, почему были приняты такие жесткие меры. Ведь материалы дела и протокол об административном правонарушении не содержат выводов о необходимости применения крайней меры наказания в виде приостановления деятельности организации. Поэтому юристы компании намерены обжаловать данное решение в Верховном суде Республики Башкортостан.