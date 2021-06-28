В Уфе суд приостановил деятельность фанерного комбината

Приостановить деятельность на 90 суток. Такое решение вынес Октябрьский суд Уфы в отношении крупнейшей лесоперерабатывающей компании «Уральский лес». В итоге сотни человек могут остаться на время не только без работы, но и без средств к существованию.

Суд состоялся вечером в пятницу, а уже ранним утром субботы у проходной Уфимского фанерного комбината стояли приставы. Они приехали, чтобы исполнить решение Октябрьского суда города Уфы. Фемида постановила приостановить деятельность общества с ограниченной ответственностью «Уральский лес». Но приехавшие на место исполнители при виде камер почему-то начали покидать территорию производственной площадки.

Позже на официальном сайте ведомства появилась информация о приостановке деятельности ООО «Уральский лес» на 90 суток. Причина – нарушения требований пожарной безопасности. В апреле месяце в одном из цехов предприятия произошло возгорание, после этого органами Госпожнадзора были выписаны предписания.

Да, действительно, у нас было предписание по пожарной безопасности, которое мы должны были выполнить. Но это предписание мы выполняли, часть устранена, часть в работе. Заключили договоры на выполнение противопожарных мер. Это установка противопожарных сигнализаций, оповещения. Приведены в порядок пожарные гидранты, проведены пожарные учения с МЧС республики. Руслан Хайретдинов, исполнительный директор ООО «Уральский лес»

На таком предприятии, где производственная площадь занимает порядка 30 гектаров, за один день все не исправишь, говорят в компании. Тем более Уфимский фанерный комбинат еще недавно переживал времена застоя и банкротства. «Уральский лес» – тот самый инвестор, при котором производство начало вставать на ноги.

Это стратегическое предприятие – Уфимский фанерный комбинат. «Уральский лес» занимается оздоровлением этих двух компаний – Уфимский фанерно-плитный комбинат и Уфимский фанерный комбинат. Это крупнейшие у нас в республике деревообрабатывающие предприятия, трудятся более 1300 человек. Поэтому это очень важные компании. Марат Кашаев, начальник отдела Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

В последнее время объемы выпускаемой продукции на Уфимском фанерном комбинате увеличивались, расширялся и штат предприятия. Но теперь несколько сотен человек могут остаться на 3 месяца без работы.

Если всё закрыть, сколько народу, вы же сами видите. У всех ипотека. Андрей Барышев, работник ООО «Уральский лес»

И супруг у меня здесь работает. Если остановят, мы просто оба останемся на улице и без пропитания. Если остановят на три месяца, на самом деле уже потом в дальнейшем будет не восстановить, потому что это непрерывное производство. Ксения Харькина, работница ООО «Уральский лес»