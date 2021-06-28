В Башкирии стартовал первый этап чемпионата по мотокроссу

В Нефтекамске стартовал первый этап чемпионата Башкортостана по мотокроссу. В нем приняли участие около 80 мотогонщиков. Победители определились в нескольких категориях – с объемом двигателя от 50 до 125 кубических сантиметров, а также в открытом классе и среди ветеранов.
По итогам состязаний первое место заняла команда Центра технических видов спорта имени Кадырова, на втором – гонщики из учалинского «Горняка» и третьи – представители коллектива «Добрынин» из Уфимского района.
Второй этап чемпионата Башкортостана по мотокроссу состоится 24 июля в Учалах.