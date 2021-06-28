В Башкирии стартовал первый этап чемпионата по мотокроссу

В Нефтекамске стартовал первый этап чемпионата Башкортостана по мотокроссу. В нем приняли участие около 80 мотогонщиков. Победители определились в нескольких категориях – с объемом двигателя от 50 до 125 кубических сантиметров, а также в открытом классе и среди ветеранов.