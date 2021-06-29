В Башкирии восемь семей получили ключи от новых квартир

Из федерального бюджета выделяется финансирование. Республика и муниципалитет участвую в софинансировании. Это не первый и не последний дом. Задача – к 2024 году расселить ветхое жилье.

Алексей Новиков, первый заместитель министра по строительству и архитектуре Республики Башкортостан