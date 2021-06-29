В Башкирии восемь семей получили ключи от новых квартир

Восемь семей в Калтасинском районе стали обладателями новых квартир. Их переселили из аварийного жилья в новый дом, который построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Дом, который планировали расселить в 2023 году, расселили благодаря фонду.

Из федерального бюджета выделяется финансирование. Республика и муниципалитет участвую в софинансировании. Это не первый и не последний дом. Задача – к 2024 году расселить ветхое жилье.

Алексей Новиков, первый заместитель министра по строительству и архитектуре Республики Башкортостан

Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана до 2024 года. За последние семь лет в рамках программы в Калтасинском районе было построено 23 новых дома, в которые переселились почти 400 человек.

Столько мы ждали этот дом. Спасибо республике, нашему району, нашей администрации. Мы очень рады.

Екатерина Исинбаева, жительница с. Калтасы
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