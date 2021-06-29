В мэрии Уфы вакцинацию прошли 70% сотрудников

В администрации Уфы более 70% сотрудников прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает управляющая делами администрации Альфира Бакиева.
А сегодня, 29 июня, в администрации будет организован ещё один центр вакцинации. На прививку записались уже 80 человек.
В Уфе вакцинацию полностью двумя компонентами прошли уже 123,5 тысячи человек. За неделю при этом прирост вакцинированных составил почти 7 тысяч. Вакцинирование продолжается и в поликлиниках, и прививочных пунктах, и в торговых центрах.