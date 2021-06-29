В России изменились правила покупки охотничьего оружия

Лицензия не будет выдаваться также людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов и так далее. Это коснется и граждан, имеющих судимость за преступление террористической и экстремистской направленности. Лицензию не выдадут и осужденным за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие продлевается для лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотиков: до года с момента окончания срока наказания (ранее запрет снимался одновременно с завершением наказания). Такой же временный запрет вводится при правонарушениях, за которое полагается административный арест.