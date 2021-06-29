В Уфе пенсионерка получила тяжёлые травмы в ДТП

В Уфе 71-летняя пенсионерка была госпитализирована с серьёзными травмами после ДТП. Авария произошла на улице Рихарда Зорге накануне, 28 июня.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, женщина пересекала проезжую часть по «зебре». В этот момент с улицы Братьев Кадомцевых выезжал 58-летний житель Чекмагушевского района на ВАЗ-2110. Мужчина не успел затормозить и наехал на пенсионерку.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов. А пострадавшая получает лечение в больнице города.