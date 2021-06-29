В Башкирии не будут повышать плату за вывоз мусора

Минэкологии республики опровергает повышение платы за услугу по вывозу мусора с 1 июля. В правительстве принято решение не менять тарифы до конца текущего года.

Таким образом, стоимость услуги для жителей многоквартирных и индивидуальных домов остается без изменений. Так, на территории работы регоператора «Спецавтохозяйтсво» тариф останется прежним – 75 рублей с человека. Ту же сумму заплатят жители, которых обслуживает «Дюртюлимелиоводстрой», там, где была организована регулярная система вывоза. И по 55 рублей с человека, где мусор до января 2019 года не вывозился.