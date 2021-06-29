В Башкирии не будут повышать плату за вывоз мусора

Минэкологии республики опровергает повышение платы за услугу по вывозу мусора с 1 июля. В правительстве принято решение не менять тарифы до конца текущего года.
Таким образом, стоимость услуги для жителей многоквартирных и индивидуальных домов остается без изменений. Так, на территории работы регоператора «Спецавтохозяйтсво» тариф останется прежним – 75 рублей с человека. Ту же сумму заплатят жители, которых обслуживает «Дюртюлимелиоводстрой», там, где была организована регулярная система вывоза. И по 55 рублей с человека, где мусор до января 2019 года не вывозился.
В городах и районах, которые обслуживает «Эко-сити» и «Экология Т», вывоз мусора обойдется от 94 до 96 рублей за человека.