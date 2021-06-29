В Уфе женщина сломала ногу и застряла в лесу

Как выяснилось, уфимка, её подруги, младший брат и дети отправились отдыхать к берегу реки Белой. Для этого они спустились вниз с улицы Блюхера между железнодорожными станциями «Воронки» и «1629 км». Однако, когда отдыхающие возвращались обратно, женщина оступилась и серьёзно повредила ногу. Из-за крутого склона родственники не смогли помочь уфимке и вызвали спасателей.