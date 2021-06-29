В Уфе женщина сломала ногу и застряла в лесу

Накануне, 28 июня, спасатели Уфы пришли на помощь 33-летней горожанке. Женщина сломала ногу и застряла в лесу.
Как выяснилось, уфимка, её подруги, младший брат и дети отправились отдыхать к берегу реки Белой. Для этого они спустились вниз с улицы Блюхера между железнодорожными станциями «Воронки» и «1629 км». Однако, когда отдыхающие возвращались обратно, женщина оступилась и серьёзно повредила ногу. Из-за крутого склона родственники не смогли помочь уфимке и вызвали спасателей.
Специалисты нашли уфимцев, закрепили ногу пострадавшей и транспортировали до врачей. Скорая помощь госпитализировала женщину в больницу.
Фото: УГЗ г. Уфы.