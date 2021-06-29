В России может появиться ещё одна вакцина от COVID-19

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Сейчас новая вакцина носит название «ЭпиВакКорона-Н». Сама вакцина создана на основе пептидных антигенов. Мельчайшие фрагменты белков создают «портрет» вируса, объединенных с белком-носителем.

Третья стадия испытаний вакцины началась весной 2021 года. Если вакцину «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрируют, в России она будет уже пятой. По сравнению с предшественницей «ЭпиВакКорона», новая вакцина должна быть проще в производстве и лучше в эффективности из-за количества пептида.