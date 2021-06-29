В Башкирии на модернизацию районной больницы потратили более 30 млн рублей

Более 30 млн рублей на обновление районной больницы. В Буздякском районе по программе модернизации первичного звена здравоохранения провели капитальный ремонт здания и закупили современное оборудование. Теперь жителям не придется ездить в город, чтобы пройти обследование.
Четкий алгоритм современного оборудования. Жителям села Буздяк больше не придется ездить в город, чтобы пройти процедуры вроде маммо- и рентгенографии. Благодаря новой технике, диагностика заболеваний проходит гораздо быстрее.
По словам жителей села, новая аппаратура была необходима, ведь не у всех есть возможность добраться до города. Сейчас остается только потребность в компьютерной томографии.
В больнице по программе модернизации первичного звена здравоохранения России сделали капитальный ремонт, приобрели два автомобиля скорой помощи и закупили рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. Таким образом, медучреждение получило не только материальную помощь, но и значительно повысило уровень эффективности работы.
В этом году больница получила более 180 компьютеров и ноутбуков, а также принтеры. Переход на цифровой формат, по мнению медиков, выведет сельскую медицину на новый уровень.
Помимо обновления материально-технической базы первичного звена здравоохранения, важным остаётся вопрос кадрового обеспечения. В Буздякском районе успешно реализуется программа «Земский доктор». В прошлом году сюда прибыли девять молодых специалистов.