В Башкирии на модернизацию районной больницы потратили более 30 млн рублей

Более 30 млн рублей на обновление районной больницы. В Буздякском районе по программе модернизации первичного звена здравоохранения провели капитальный ремонт здания и закупили современное оборудование. Теперь жителям не придется ездить в город, чтобы пройти обследование.

Четкий алгоритм современного оборудования. Жителям села Буздяк больше не придется ездить в город, чтобы пройти процедуры вроде маммо- и рентгенографии. Благодаря новой технике, диагностика заболеваний проходит гораздо быстрее.

Это для нас большая помощь. Сейчас нам никуда не надо будет выезжать. Мы будем обслуживаться только в своем районе, в своей поликлинике Альфия Латыпова

По словам жителей села, новая аппаратура была необходима, ведь не у всех есть возможность добраться до города. Сейчас остается только потребность в компьютерной томографии.

Нравится, что здесь очень быстрое обслуживание и за короткий срок мы получаем и диагноз, и результат. Нам бы еще хотелось, чтобы сюда доставили компьютерную томографию, это, конечно, да. Не у всех машины есть. Ришат Баширов

В больнице по программе модернизации первичного звена здравоохранения России сделали капитальный ремонт, приобрели два автомобиля скорой помощи и закупили рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. Таким образом, медучреждение получило не только материальную помощь, но и значительно повысило уровень эффективности работы.

Программа всеобъемлющая. Облегчает работу медицинских работников, разгружает в какой-то деятельности рутинной, которая отвлекает достаточно много времени. Поэтому возможностей у наших докторов, фельдшеров заниматься практической работой. Айрат Хазиев, главный врач Буздякской центральной районной больницы

В этом году больница получила более 180 компьютеров и ноутбуков, а также принтеры. Переход на цифровой формат, по мнению медиков, выведет сельскую медицину на новый уровень.

Это очень удобно для работы и для пациентов, чтобы они получили своевременно и диагностические мероприятия, получили лечение, которое им необходимо. Марьям Нугуманова, председатель врачебной комиссии Буздякской центральной районной больницы