Житель Башкирии убил брата и возлюбленную из-за ревности

По данным следствия, в июле 2020 года мужчина в порыве ревности напал с ножом на своего брата и возлюбленную. Несчастные скончались на месте происшествия. Также агрессивный сельчанин попытался зарезать двух женщин, которые спали в соседней комнате. Их удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.