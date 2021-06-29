Житель Башкирии убил брата и возлюбленную из-за ревности

Жуткий случай расследуют правоохранительные органы Башкирии. 34-летний житель Благоварского района обвиняется в двойном убийстве и в покушении на убийство.
По данным следствия, в июле 2020 года мужчина в порыве ревности напал с ножом на своего брата и возлюбленную. Несчастные скончались на месте происшествия. Также агрессивный сельчанин попытался зарезать двух женщин, которые спали в соседней комнате. Их удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.
Экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством, которое не позволяет ему осознавать степень опасности деяний. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Скорее всего обвиняемого отправят на принудительное лечение.