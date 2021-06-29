В Уфе вновь ПДК опасных веществ превышает норму

Так, 25 июня на улице Ульяновых было зафиксировано превышение 1,7 ПДК этилобензола. К вечеру показатели снизились. А вот на улице Гафури наоборот увеличились двукратно.

Также на улице Ульяновых было зафиксировано превышение концентрации в 1,7 раза ПДК изопропилбензола. Это вещество может влиять на состояние человека. В частности, оно вызывает сонливость, усталость, острые головные боли, а при отравлении может вызвать учащенное сердцебиение.